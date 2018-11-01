У Києві судитимуть квартирного шахрая за багатомільйонну аферу
Дивися повний текст У Києві судитимуть квартирного шахрая за багатомільйонну аферу.
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Додано: Сер 07 лис, 2018 23:56
У Києві судитимуть квартирного шахрая за багатомільйонну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Києві судитимуть квартирного шахрая за багатомільйонну аферу.
Додано: Сер 07 лис, 2018 23:56
Интересно, как они оценили эту квартиру в 3.6 млн. гривен? Это уже родыч пгокугога хочет "купить" ее по такой цене?
Додано: Чет 08 лис, 2018 08:12
Re: У Києві судитимуть квартирного шахрая за багатомільйонну
"Квартирный аферист, завладевший элитной недвижимостью в центре столицы ... площадью 500 кв.м. по ул. Мельникова в Шевченковском районе столицы." за 3,6 млн гривен (250$ за кв. метр).
В Киеве так сильно упали цены на недвижимость?
Или один аферист захотел отобрать у другого?
Додано: Чет 08 лис, 2018 09:14
Шикарные цены на квартиры Киеве. 250у.е. м.к.в. дешевле чем в селе :)
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