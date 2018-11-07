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Проблему єврономерів не вирішити через преференції їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лис, 2018 09:06
Пропонуємо до обговорення:
У проблеми авто на іноземній реєстрації потенційно є тільки вимушені вирішення або ж відверто неприйнятні з огляду на європейське право та міжнародні зобов'язання України.
Дивися повний текст Проблему єврономерів не вирішити через преференції їх власникам - експерт
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