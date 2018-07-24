|
|
|
У Мінагрополітики повідомили, які дотації отримають фермери
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лис, 2018 09:11
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Мінагрополітики.
Дивися повний текст У Мінагрополітики повідомили, які дотації отримають фермери
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85488
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 08 лис, 2018 09:11
Очередная кормушка для избранных, в прямом и переносном смысле...
-
pobytt
-
-
- Повідомлень: 603
- З нами з: 10.07.13
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 166 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|