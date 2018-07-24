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У Мінагрополітики повідомили,
які дотації отримають фермери

У Мінагрополітики повідомили, які дотації отримають фермери
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:11

У Мінагрополітики повідомили, які дотації отримають фермери

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Мінагрополітики.

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:11

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