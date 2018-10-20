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Ринок електромобілів
за 10 міс. зріс на 90%

Ринок електромобілів за 10 міс. зріс на 90%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:22

Ринок електромобілів за 10 міс. зріс на 90%

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До 4,214 тис. од.

Дивися повний текст Ринок електромобілів за 10 міс. зріс на 90%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:22

Но Трамп все равно накручивает нефть.
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