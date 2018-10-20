|
|
Ринок електромобілів за 10 міс. зріс на 90%
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лис, 2018 09:22
Пропонуємо до обговорення:
До 4,214 тис. од.
Дивися повний текст Ринок електромобілів за 10 міс. зріс на 90%
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85489
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 08 лис, 2018 09:22
Но Трамп все равно накручивает нефть.
-
urw56546958
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 07.11.18
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему