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ЗМІ дізналися, коли Apple
випустить перший iPhone з...

ЗМІ дізналися, коли Apple випустить перший iPhone з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:30

ЗМІ дізналися, коли Apple випустить перший iPhone з...

Пропонуємо до обговорення:
Перші смартфони з підтримкою 5G повинні з'явитися в 2019 році, але не варто сподіватися, що серед них буде iPhone.

Дивися повний текст ЗМІ дізналися, коли Apple випустить перший iPhone з підтримкою 5G.
R2
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