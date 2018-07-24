|
|
|
ЗМІ дізналися, коли Apple випустить перший iPhone з...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лис, 2018 09:30
Пропонуємо до обговорення:
Перші смартфони з підтримкою 5G повинні з'явитися в 2019 році, але не варто сподіватися, що серед них буде iPhone.
Дивися повний текст ЗМІ дізналися, коли Apple випустить перший iPhone з підтримкою 5G
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85489
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1
|20
|
|
|11
|877
|
|
|1
|50
|
|