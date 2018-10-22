RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінрегіоні планують захистити
зупинки транспорту...

У Мінрегіоні планують захистити зупинки транспорту...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:36

У Мінрегіоні планують захистити зупинки транспорту...

Пропонуємо до обговорення:
Зупинки громадського транспорту захистять спеціальними стовпчиками.

Дивися повний текст У Мінрегіоні планують захистити зупинки транспорту захисними стовпчиками.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85497
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 09:36

Їх би вищими зробити, на швидкості автомобілі перелітають таку висоту...
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1748
З нами з: 17.03.14
Подякував: 50 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:40

пиз....ц., несколько миллионов на столбики для одной остановки?? или я чего то не понял?
Кто знает, как там забор из сетки на границе за кучу денег... уже стоит??
vor12
 
Повідомлень: 142
З нами з: 20.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:39

5 столбов за несколько лямов?
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1378
З нами з: 19.11.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jeugen і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як Україна і Білорусь планують співпрацювати в...
R2 » П'ят 02 лис, 2018 12:29
3 96
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лис, 2018 17:03
sequence
При в'їзді на Троєщину в Києві планують побудувати...
R2 » Чет 01 лис, 2018 17:54
5 305
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лис, 2018 15:51
sens
Стало відомо, коли планують запустити автофіксацію...
R2 » Пон 22 жов, 2018 07:51
2 118
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 12:24
locustsucol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13769)
08.11.2018 13:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.