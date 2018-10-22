Зупинки громадського транспорту захистять спеціальними стовпчиками.
Дивися повний текст У Мінрегіоні планують захистити зупинки транспорту захисними стовпчиками.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 09:36
У Мінрегіоні планують захистити зупинки транспорту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінрегіоні планують захистити зупинки транспорту захисними стовпчиками.
Додано: Чет 08 лис, 2018 09:36
Їх би вищими зробити, на швидкості автомобілі перелітають таку висоту...
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:40
пиз....ц., несколько миллионов на столбики для одной остановки?? или я чего то не понял?
Кто знает, как там забор из сетки на границе за кучу денег... уже стоит??
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