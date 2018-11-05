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У ДФС розповіли, хто з ритейлерів
платить найнижчі зарплати

У ДФС розповіли, хто з ритейлерів платить найнижчі зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:24

У ДФС розповіли, хто з ритейлерів платить найнижчі зарплати

Пропонуємо до обговорення:
Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби склав своєрідний антирейтинг зарплат серед ритейлерів.

Дивися повний текст У ДФС розповіли, хто з ритейлерів платить найнижчі зарплати.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:25

Просто смешно! На такие зарплаты, тем более, в Киеве, никто не живёт, и, соответственно, работать не будет! Просто хитро...ые ритейлеры минимизируют налоги и львиную долю зарплаты выплачивают в конвертах. Там, как минимум, грузчики получают по 10-12 тыс. В ГФС далеко не лохи собрались и должны об этом знать. С другой стороны - отличный повод для коррупции. Проверкам отстегивают и всё Ок.
Вывод: В Украине не должно быть такой позорной минимальной зарплаты! Минималка должна быть как минимум 10-12 тыс.
Obval_Defoltovich
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:32

Пусть еще расскажут про налоговый лабиринт

https://censor.net.ua/blogs/3095760/podatkoviyi_labrint
arturkamd
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 10:49

Ну то не зарплати малі, а то значить, що решта в конверті. Треба потрусити їх
kyiv7777
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:20

  Obval_Defoltovich написав:Просто смешно!

Ні це не смішно.
На кассах у Фуршеті на Нивках оголошення, касіри від 7.000 вантажники від 8.000, у неділю ще було 100%.
Це просто "оптимізація" за рахунок бесправного народу.
kiparis
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:25

Ну не знаю как в Киеве но у нас в городе те магазины что в списке так реально и платят работникам , никакие конверты из простых работников не получает .
makishin60
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