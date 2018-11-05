Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби склав своєрідний антирейтинг зарплат серед ритейлерів.
Дивися повний текст У ДФС розповіли, хто з ритейлерів платить найнижчі зарплати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:24
У ДФС розповіли, хто з ритейлерів платить найнижчі зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ДФС розповіли, хто з ритейлерів платить найнижчі зарплати.
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:25
Просто смешно! На такие зарплаты, тем более, в Киеве, никто не живёт, и, соответственно, работать не будет! Просто хитро...ые ритейлеры минимизируют налоги и львиную долю зарплаты выплачивают в конвертах. Там, как минимум, грузчики получают по 10-12 тыс. В ГФС далеко не лохи собрались и должны об этом знать. С другой стороны - отличный повод для коррупции. Проверкам отстегивают и всё Ок.
Вывод: В Украине не должно быть такой позорной минимальной зарплаты! Минималка должна быть как минимум 10-12 тыс.
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:32
Пусть еще расскажут про налоговый лабиринт
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:49
Ну то не зарплати малі, а то значить, що решта в конверті. Треба потрусити їх
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:20
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:25
Ну не знаю как в Киеве но у нас в городе те магазины что в списке так реально и платят работникам , никакие конверты из простых работников не получает .
|