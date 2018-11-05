Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби склав своєрідний антирейтинг зарплат серед ритейлерів.
Дивися повний текст У ДФС розповіли, хто з ритейлерів платить найнижчі зарплати.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 10:24
У ДФС розповіли, хто з ритейлерів платить найнижчі зарплати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ДФС розповіли, хто з ритейлерів платить найнижчі зарплати.
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:25
Просто смешно! На такие зарплаты, тем более, в Киеве, никто не живёт, и, соответственно, работать не будет! Просто хитро...ые ритейлеры минимизируют налоги и львиную долю зарплаты выплачивают в конвертах. Там, как минимум, грузчики получают по 10-12 тыс. В ГФС далеко не лохи собрались и должны об этом знать. С другой стороны - отличный повод для коррупции. Проверкам отстегивают и всё Ок.
Вывод: В Украине не должно быть такой позорной минимальной зарплаты! Минималка должна быть как минимум 10-12 тыс.
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:32
Пусть еще расскажут про налоговый лабиринт
Додано: Чет 08 лис, 2018 10:49
Ну то не зарплати малі, а то значить, що решта в конверті. Треба потрусити їх
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:20
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:25
Ну не знаю как в Киеве но у нас в городе те магазины что в списке так реально и платят работникам , никакие конверты из простых работников не получает .
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:55
Если работник больше никакие конверты не получает, значит он, ну очень простой (одним словом, ЛОХ), и согласен работать за эти деньги.
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:07
так дело в том что и деваться то некуда, или ехать в крупный город на бОльшую зарплату, но тогда придется платить еще и за съемную квартиру и за транспорт или за такую сумму, но без лишних расходов. Да и если они ЛОХи, то должны быть и хулиганы (ЛОХ - лицо обманутое хулиганами) ))).
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:39
От 7000 кассир - это не 3700 средняя, или кассиры там самые высокооплачиваемые, при этом очень малая доля от работающих? Просто - нужно ввести нормальные штрафы, как в Германии -один раз попался и весь бизнес ушел за штраф...Хотя, ясно, что это один из методов -поддержки собственного производителя. Без такой поддержки -многие бы легли. Реальные зарплаты ,вообще, у нас показывают, из украинские собственников - только Рошен и МХП. Я имею ввиду - пищевую промышленность. Все остальные - серые в лучшем случае.
Додано: Чет 08 лис, 2018 14:42
Давайте, конкретно, про какую сеть говорим и город. Не работают за такую минималку, разве где-то в поселке....
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