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У ДФС розповіли, хто з ритейлерів
платить найнижчі зарплати

У ДФС розповіли, хто з ритейлерів платить найнижчі зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:16

laa1999 Сеть "ЭКО " и "Сеть Велика Кишеня" г. Чернигов , можете приехать и пообщаться с работниками.
makishin60
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:44

В Виннице Фуршет,наверное,самый дорогой ретейл!!!
saweliy72
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:31

  kiparis написав:
  Obval_Defoltovich написав:Просто смешно!

Ні це не смішно.
На кассах у Фуршеті на Нивках оголошення, касіри від 7.000 вантажники від 8.000, у неділю ще було 100%.
Це просто "оптимізація" за рахунок бесправного народу.


Начнут платить в белую и бесправный народ начнёт пускать сопли: что это так всё подорожало, в бедронке всё дешевле ну и так далее.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:34

  laa1999 написав:
  kiparis написав:
  Obval_Defoltovich написав:Просто смешно!

Ні це не смішно.
На кассах у Фуршеті на Нивках оголошення, касіри від 7.000 вантажники від 8.000, у неділю ще було 100%.
Це просто "оптимізація" за рахунок бесправного народу.

От 7000 кассир - это не 3700 средняя, или кассиры там самые высокооплачиваемые, при этом очень малая доля от работающих? Просто - нужно ввести нормальные штрафы, как в Германии -один раз попался и весь бизнес ушел за штраф...Хотя, ясно, что это один из методов -поддержки собственного производителя. Без такой поддержки -многие бы легли. Реальные зарплаты ,вообще, у нас показывают, из украинские собственников - только Рошен и МХП. Я имею ввиду - пищевую промышленность. Все остальные - серые в лучшем случае.


При этом телерошен (5й канал) в конверте лупит будь здоров.
Ratatui
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 08:54

  makishin60 написав:Ну не знаю как в Киеве но у нас в городе те магазины что в списке так реально и платят работникам , никакие конверты из простых работников не получает .

Налоговой на ваши доводы плевать.
Они определяют нарушения работы предприятий по их владельцу.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:13

  laa1999 написав:..
Давайте, конкретно, про какую сеть говорим и город. Не работают за такую минималку, разве где-то в поселке....

Я вам отвечу - возьмем в пример, скажем, Нежин, где у меня знакомая в налоговой кем-то из начальников работает. Единственного крупного производителя - консервы, когда-то выкупила Фоззи и налогоплательщики закончились. ПЛАНЕТА ШЕЛЕЗЯКА. ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НЕТ. ВОДЫ НЕТ. РАСТИТЕЛНОСТИ НЕТ. НАСЕЛЕНА РОБОТАМИ.
и таких городков-райцентров море.
как там во втором "Терминаторе" нашкрябали No fate
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 10:38

  Ratatui написав:
  kiparis написав:
  Obval_Defoltovich написав:Просто смешно!

Ні це не смішно.
На кассах у Фуршеті на Нивках оголошення, касіри від 7.000 вантажники від 8.000, у неділю ще було 100%.
Це просто "оптимізація" за рахунок бесправного народу.


Начнут платить в белую и бесправный народ начнёт пускать сопли: что это так всё подорожало, в бедронке всё дешевле ну и так далее.


і як в бедронці при їх зп дешевше виходить? може хтось просто жадібний дуже?
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