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Кабмін виділив ділянки під
будівництво вітроенергетики в...

Кабмін виділив ділянки під будівництво вітроенергетики в...
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:17

Кабмін виділив ділянки під будівництво вітроенергетики в...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів прийняв рішення виділити земельні ділянки на території зони відчуження під будівництво об'єктів вітрової енергетики.

Дивися повний текст Кабмін виділив ділянки під будівництво вітроенергетики в Чорнобильській зоні.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:18

В зоне ЧАЭС самая большая в Европе популяция диких лошадей, и это лишь малая часть тамошней уникальной живой(!) природы. Господа коррупционеры, Олешковские пески к вашим услугам, там вот нет ничего.
demmeister
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