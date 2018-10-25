Кабінет міністрів прийняв рішення виділити земельні ділянки на території зони відчуження під будівництво об'єктів вітрової енергетики.
Дивися повний текст Кабмін виділив ділянки під будівництво вітроенергетики в Чорнобильській зоні.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 11:17
Кабмін виділив ділянки під будівництво вітроенергетики в...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін виділив ділянки під будівництво вітроенергетики в Чорнобильській зоні.
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:18
В зоне ЧАЭС самая большая в Европе популяция диких лошадей, и это лишь малая часть тамошней уникальной живой(!) природы. Господа коррупционеры, Олешковские пески к вашим услугам, там вот нет ничего.
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