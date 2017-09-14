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Гройсман розповів, скільки
повертає у бюджет боротьба з...

Гройсман розповів, скільки повертає у бюджет боротьба з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:37

Гройсман розповів, скільки повертає у бюджет боротьба з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це Прем’єр-міністр Володимир Гройсман написав у Facebook.

Дивися повний текст Гройсман розповів, скільки повертає у бюджет боротьба з контрабандою.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 11:37

Так курс то немножко другой. В налоговой сфере много у нас вопросов
https://censor.net.ua/blogs/3095760/podatkoviyi_labrint
arturkamd
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:42

Тем которые "та можно" можно отрывать башку, спросили бы, что ли. Как так, чтоб без денег вообще. А то какой-то подростковый пи** с симулякром и симуляциями. Обезяы, как были, так и есть. Только дрессировщики могут-таки подъебать.
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:46

Бедные представители театра и музыки самые обиженные? Или, может, монетизацию продумать не хватает ума, а тихушничать - в самый раз.
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:51

Проблема в том, что дрессровщики тихушники. Или вы будете утверждать, что там, на верху, кого-то спрашивают? Методики не меняем в корне, потому что там одно бессознательное. Большое. на всех тихушников. Но идея правильная, средства массовой пи**.
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:52

Ага, на содержание лабиринта... %-)
hodkonem36
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