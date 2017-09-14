Про це Прем’єр-міністр Володимир Гройсман написав у Facebook.
Дивися повний текст Гройсман розповів, скільки повертає у бюджет боротьба з контрабандою.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 11:37
Гройсман розповів, скільки повертає у бюджет боротьба з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман розповів, скільки повертає у бюджет боротьба з контрабандою.
Додано: Чет 08 лис, 2018 11:37
Так курс то немножко другой. В налоговой сфере много у нас вопросов
Додано: Чет 08 лис, 2018 14:42
Тем которые "та можно" можно отрывать башку, спросили бы, что ли. Как так, чтоб без денег вообще. А то какой-то подростковый пи** с симулякром и симуляциями. Обезяы, как были, так и есть. Только дрессировщики могут-таки подъебать.
Додано: Чет 08 лис, 2018 14:46
Бедные представители театра и музыки самые обиженные? Или, может, монетизацию продумать не хватает ума, а тихушничать - в самый раз.
Додано: Чет 08 лис, 2018 14:51
Проблема в том, что дрессровщики тихушники. Или вы будете утверждать, что там, на верху, кого-то спрашивают? Методики не меняем в корне, потому что там одно бессознательное. Большое. на всех тихушников. Но идея правильная, средства массовой пи**.
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