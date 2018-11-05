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Як будуть розмитнювати авто
на єврономерах (проект)

Як будуть розмитнювати авто на єврономерах (проект)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:40

Як будуть розмитнювати авто на єврономерах (проект)

Пропонуємо до обговорення:
7 листопада пройшли масштабні акції водів на єврономерах.

Дивися повний текст Як будуть розмитнювати авто на єврономерах (проект).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:40

не совсем понятно как стыкуется срок прохождения растаможки = 30 дней и период льготной растаможки = 60 дней. Типа ты просрал сроки, но у тебя еще есть месяц растаможиться по дисконту? Логичнее делать наоборот. Но а в целом мне кажется что с б*** надо пожестче, они все инфантильные ушлепки, которых мало родители в детстве **а тапком. Отсюда и неправильно сделанный вывод что все им чтото должны, а они никому и ничего. Панькаются с ними как с детьми
redmax11
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:53

Льготная растаможка - 60 дней не после ввоза, а после вступления закона в силу. То есть, воспользоваться ей смогут только б***. А законопослушных граждан наши чиновники, как всегда, оставляют в дураках.
Kart
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:57

С налоговой системой всегда сложности
https://censor.net.ua/blogs/3095760/podatkoviyi_labrint
arturkamd
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