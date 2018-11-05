7 листопада пройшли масштабні акції водів на єврономерах.
Дивися повний текст Як будуть розмитнювати авто на єврономерах (проект).
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:40
Як будуть розмитнювати авто на єврономерах (проект)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як будуть розмитнювати авто на єврономерах (проект).
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:40
не совсем понятно как стыкуется срок прохождения растаможки = 30 дней и период льготной растаможки = 60 дней. Типа ты просрал сроки, но у тебя еще есть месяц растаможиться по дисконту? Логичнее делать наоборот. Но а в целом мне кажется что с б*** надо пожестче, они все инфантильные ушлепки, которых мало родители в детстве **а тапком. Отсюда и неправильно сделанный вывод что все им чтото должны, а они никому и ничего. Панькаются с ними как с детьми
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:53
Льготная растаможка - 60 дней не после ввоза, а после вступления закона в силу. То есть, воспользоваться ей смогут только б***. А законопослушных граждан наши чиновники, как всегда, оставляют в дураках.
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:57
С налоговой системой всегда сложности
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