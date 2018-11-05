7 листопада пройшли масштабні акції водів на єврономерах.
Дивися повний текст Як будуть розмитнювати авто на єврономерах (проект).
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:40
Як будуть розмитнювати авто на єврономерах (проект)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як будуть розмитнювати авто на єврономерах (проект).
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:40
не совсем понятно как стыкуется срок прохождения растаможки = 30 дней и период льготной растаможки = 60 дней. Типа ты просрал сроки, но у тебя еще есть месяц растаможиться по дисконту? Логичнее делать наоборот. Но а в целом мне кажется что с б*** надо пожестче, они все инфантильные ушлепки, которых мало родители в детстве **а тапком. Отсюда и неправильно сделанный вывод что все им чтото должны, а они никому и ничего. Панькаются с ними как с детьми
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:53
Льготная растаможка - 60 дней не после ввоза, а после вступления закона в силу. То есть, воспользоваться ей смогут только б***. А законопослушных граждан наши чиновники, как всегда, оставляют в дураках.
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:57
С налоговой системой всегда сложности
Додано: Чет 08 лис, 2018 14:40
redmax11
Тут видать неточность в статье, там в течение 30ти дней, с коэффициентом 0,5, а в течение следующих, как я понял, 30ти дней, с коэффициентом - 0,65. Так вроде бы... Я где-то предварительный текст закона читал
Востаннє редагувалось Jax в Чет 08 лис, 2018 15:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 08 лис, 2018 14:49
Забил в новый калькулятор стоимость 10 000 ойро, выдало налог почти 3600 = 36%
Это шО такое?
Додано: Чет 08 лис, 2018 15:10
это означает, что любителям 15-летних Турегов придется раскошелится или отправиться на разборку
я бы еще техосмотр для таковых обязательный ввел - с упором на катализаторы, сажевые фильтра, ГРМ, ходовую и топливные системы
Додано: Чет 08 лис, 2018 15:21
sequence
15 летние вообще не интересуют, по новому закону евро 5 стало дороже растаможить.
Еще один закон для "людей".
Вангую, ничего не изменится.
Додано: Чет 08 лис, 2018 15:48
Re: Як будуть розмитнювати авто на єврономерах (проект)
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:25
Re: Як будуть розмитнювати авто на єврономерах (проект)
импотенты напринаюмать что угодно и как обычно ничего не выполнят, ярчайший пример их баловольства новые правила парковки, так же и с eвpoбляxaми ничего не поменяется.
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