Інфляція в Україні наступного року сповільниться до однозначного показника, вперше з 2013 року.
Дивися повний текст Інфляція в Україні в 2019 році сповільниться до 7,5%.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:42
Інфляція в Україні в 2019 році сповільниться до 7,5%
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Дивися повний текст Інфляція в Україні в 2019 році сповільниться до 7,5%.
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:43
ждем выхода зрадоэкспертов на сцену. Наверняка они провели параллельные расчеты и тщательно проанализиовали содержимое своих носов
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