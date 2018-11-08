Інфляція в Україні наступного року сповільниться до однозначного показника, вперше з 2013 року.
Дивися повний текст Інфляція в Україні в 2019 році сповільниться до 7,5%.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:42
Інфляція в Україні в 2019 році сповільниться до 7,5%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Інфляція в Україні в 2019 році сповільниться до 7,5%.
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:43
ждем выхода зрадоэкспертов на сцену. Наверняка они провели параллельные расчеты и тщательно проанализиовали содержимое своих носов
Додано: Чет 08 лис, 2018 14:32
redmax11
Наши эксперты!!! Хотя кому это я ......
https://news.finance.ua/ru/news/-/43800 ... -s-grivnoj
Додано: Чет 08 лис, 2018 15:50
Додано: Чет 08 лис, 2018 15:51
Какое это имеет отношение к данной статье ?
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:24
redmax11
А Вы не ждите. Раз у Вас уверенность по инфляции в 2019 на уровне 7,5% в Украине то поспорте с зрадофилами на деньги. В помощь возьмите locustsucol и поставте ставку. А в конце 19 проверим! Слабо?
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:28
Название статьи "Инфляция в Украине в 2019 году замедлится до 7,5%", а в тексте - "инфляция может снизиться до 7,5%". МОЖЕТ!!! ГДЕ ЭТО СЛОВО В НАЗВАНИИ???
|