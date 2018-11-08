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Інфляція в Україні в 2019
році сповільниться до 7,5%

Інфляція в Україні в 2019 році сповільниться до 7,5%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:42

Інфляція в Україні в 2019 році сповільниться до 7,5%

Пропонуємо до обговорення:
Інфляція в Україні наступного року сповільниться до однозначного показника, вперше з 2013 року.

Дивися повний текст Інфляція в Україні в 2019 році сповільниться до 7,5%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:43

ждем выхода зрадоэкспертов на сцену. Наверняка они провели параллельные расчеты и тщательно проанализиовали содержимое своих носов
redmax11
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:59

Если у людей забрать деньги совсем можно красивей победу нарисовать
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:32

redmax11

Наши эксперты!!! Хотя кому это я ......

https://news.finance.ua/ru/news/-/43800 ... -s-grivnoj
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:50

  Moimir написав:Если у людей забрать деньги совсем можно красивей победу нарисовать

Забирать у людей деньги? Кто, ты о чем тут вообще?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:51

  сова написав:redmax11

Наши эксперты!!! Хотя кому это я ......

https://news.finance.ua/ru/news/-/43800 ... -s-grivnoj

Какое это имеет отношение к данной статье ?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:24

redmax11
ждем выхода зрадоэкспертов на сцену. Наверняка они провели параллельные расчеты и тщательно проанализиовали содержимое своих носов
А Вы не ждите. Раз у Вас уверенность по инфляции в 2019 на уровне 7,5% в Украине то поспорте с зрадофилами на деньги. В помощь возьмите locustsucol и поставте ставку. А в конце 19 проверим! Слабо? :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:26

Желающие ответить на ставку redmax11 есть? :mrgreen:
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:28

Название статьи "Инфляция в Украине в 2019 году замедлится до 7,5%", а в тексте - "инфляция может снизиться до 7,5%". МОЖЕТ!!! ГДЕ ЭТО СЛОВО В НАЗВАНИИ??? :mrgreen:
Molchyn
 
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