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Інфляція в Україні в 2019 році сповільниться до 7,5%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:05
и как это может получиться учитывая планируемый рост тарифов?...
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Cler
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Чет 08 лис, 2018 18:25
Джон
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