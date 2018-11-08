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Інфляція в Україні в 2019 році сповільниться до 7,5%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:05
и как это может получиться учитывая планируемый рост тарифов?...
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Cler
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Додано: Чет 08 лис, 2018 21:40
locustsucol написав: Moimir написав:
Если у людей забрать деньги совсем можно красивей победу нарисовать
Забирать у людей деньги? Кто, ты о чем тут вообще?
А вы с какой планеты?
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Moimir
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