RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Інфляція в Україні в 2019
році сповільниться до 7,5%

Інфляція в Україні в 2019 році сповільниться до 7,5%
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:05

и как это может получиться учитывая планируемый рост тарифов?...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2549
З нами з: 15.07.14
Подякував: 171 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:40

  locustsucol написав:
  Moimir написав:Если у людей забрать деньги совсем можно красивей победу нарисовать

Забирать у людей деньги? Кто, ты о чем тут вообще?

А вы с какой планеты?
Moimir
 
Повідомлень: 759
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні пропонують замінити вугільні електростанції...
R2 » Чет 08 лис, 2018 20:46
2 43
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 22:10
Джон
В Україні планують зобов’язати будувати різнорівневі...
R2 » Чет 08 лис, 2018 20:06
1 34
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 20:06
0mage0
В Україні оголосили в розшук 12 тис. боржників з аліментів
R2 » Чет 08 лис, 2018 18:01
5 109
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 19:20
ребе Нок

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.