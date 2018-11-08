|
|
|
Інфляція в Україні в 2019 році сповільниться до 7,5%
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:05
и как это может получиться учитывая планируемый рост тарифов?...
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 2551
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 171 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 лис, 2018 21:40
locustsucol написав: Moimir написав:
Если у людей забрать деньги совсем можно красивей победу нарисовать
Забирать у людей деньги? Кто, ты о чем тут вообще?
А вы с какой планеты?
-
Moimir
-
-
- Повідомлень: 759
- З нами з: 17.07.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:29
redmax11 написав:
ждем выхода зрадоэкспертов на сцену. Наверняка они провели параллельные расчеты и тщательно проанализиовали содержимое своих носов
порохоботам скорректировали з/п за пост на индекс инфляции. Они поняли, что их кто-то развел, но не подали виду и начали строчить больше. Некоторые пропали - все же в Польше больше на руки остается
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 1503
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:33
Cler написав:
и как это может получиться учитывая планируемый рост тарифов?...
госкомстат не любит учитывать тарифы монополий - они вечно портят всю картину благополучия и счастья. Как и бензин последние годы
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 1503
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 128 раз.
- Подякували: 412 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:44
sequence написав:
госкомстат не любит учитывать тарифы монополий - они вечно портят всю картину благополучия и счастья. Как и бензин последние годы
Одне питання - зрадофілія і мазохізм - це вже синоніми? Життя тут погане, на виборах пролітають, їхати, до ведмедів, теж не хочуть. Ви мазохісти?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 5799
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 757 раз.
- Подякували: 908 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34
|2162
|
П'ят 09 лис, 2018 10:07
lapay
|
|5
|133
|
|
|2
|76
|
|