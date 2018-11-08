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Інфляція в Україні в 2019
році сповільниться до 7,5%

Інфляція в Україні в 2019 році сповільниться до 7,5%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:05

и как это может получиться учитывая планируемый рост тарифов?...
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:40

  locustsucol написав:
  Moimir написав:Если у людей забрать деньги совсем можно красивей победу нарисовать

Забирать у людей деньги? Кто, ты о чем тут вообще?

А вы с какой планеты?
Moimir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:29

  redmax11 написав:ждем выхода зрадоэкспертов на сцену. Наверняка они провели параллельные расчеты и тщательно проанализиовали содержимое своих носов

порохоботам скорректировали з/п за пост на индекс инфляции. Они поняли, что их кто-то развел, но не подали виду и начали строчить больше. Некоторые пропали - все же в Польше больше на руки остается
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:33

  Cler написав:и как это может получиться учитывая планируемый рост тарифов?...

госкомстат не любит учитывать тарифы монополий - они вечно портят всю картину благополучия и счастья. Как и бензин последние годы
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 13:44

Re: Інфляція в Україні в 2019 році сповільниться до 7,5%

  sequence написав:госкомстат не любит учитывать тарифы монополий - они вечно портят всю картину благополучия и счастья. Как и бензин последние годы

Одне питання - зрадофілія і мазохізм - це вже синоніми? Життя тут погане, на виборах пролітають, їхати, до ведмедів, теж не хочуть. Ви мазохісти?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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