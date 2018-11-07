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Відсьогодні в Україні починає
діяти електронний підпис

Відсьогодні в Україні починає діяти електронний підпис
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:43

Відсьогодні в Україні починає діяти електронний підпис

Пропонуємо до обговорення:
Електронний підпис має таку ж юридичну силу, як і підпис, який людина проставляє на паперовому документі.

Дивися повний текст Відсьогодні в Україні починає діяти електронний підпис.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:43

Допоможіть будь ласка знайти "вже працює 421 електронний сервіс"
дуже цікаво спробувати технології 22 століття!
greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:55

greenozon Пару днів тому, знімав гроші з карточки Приватбанку через касу. Підписувався вже не на квитанції, а пальцем на планшеті. Доречі, планшет був прив'язаний мотузкою до стійки, як і ручки колись :)
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю.
grab
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:27

Re: Відсьогодні в Україні починає діяти електронний підпис

  grab написав:Підписувався вже не на квитанції, а пальцем на планшеті.


приват давно использует эту систему , но обычно рисуют не пальцами а стилусом. Но электронная подпись это не много не то.
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