Електронний підпис має таку ж юридичну силу, як і підпис, який людина проставляє на паперовому документі.
Дивися повний текст Відсьогодні в Україні починає діяти електронний підпис.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:43
Відсьогодні в Україні починає діяти електронний підпис
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Відсьогодні в Україні починає діяти електронний підпис.
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:43
Допоможіть будь ласка знайти "вже працює 421 електронний сервіс"
дуже цікаво спробувати технології 22 століття!
Додано: Чет 08 лис, 2018 13:55
greenozon Пару днів тому, знімав гроші з карточки Приватбанку через касу. Підписувався вже не на квитанції, а пальцем на планшеті. Доречі, планшет був прив'язаний мотузкою до стійки, як і ручки колись
Зроби все, що зможеш, а в іншому покладися на долю.
Додано: Чет 08 лис, 2018 14:27
Re: Відсьогодні в Україні починає діяти електронний підпис
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