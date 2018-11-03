Новим головою ради директорів американської компанії Tesla стала австралійка Робін Денем.
Дивися повний текст Стало відомо ім'я нового глави Tesla.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:52
Стало відомо ім'я нового глави Tesla
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо ім'я нового глави Tesla.
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:52
руководитель - это CEO а не предстедатель совета директоров, где голосуют представители акционеровю.
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