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Стало відомо ім'я
нового глави Tesla

Стало відомо ім'я нового глави Tesla
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:52

Стало відомо ім'я нового глави Tesla

Пропонуємо до обговорення:
Новим головою ради директорів американської компанії Tesla стала австралійка Робін Денем.

Дивися повний текст Стало відомо ім'я нового глави Tesla.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:52

руководитель - это CEO а не предстедатель совета директоров, где голосуют представители акционеровю.
trololo
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