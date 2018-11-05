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Польща і США підписали
другий контракт щодо СПГ

Польща і США підписали другий контракт щодо СПГ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:53

Польща і США підписали другий контракт щодо СПГ

Пропонуємо до обговорення:
Польська нафтогазова компанія PGNiG уклала 24-річний контракт на поставку скрапленого газу з американською Cheniere Marketing International.

Дивися повний текст Польща і США підписали другий контракт щодо СПГ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 12:54

Вполне логично, новый долгосрочный контракт заключен ДО разрыва контракта с газпромом., никто не бегает и не покупает дорогущий газ на хабах. Вот скажите - а почему поляки поняли это еще ДО разрыва с газпромом а наши керманычи 4 год подряд понять не могут? И они за свою тупость и глупость получают премии, а мы поборы?
Режим керманычей за 4-ре года не смог ни увеличить добычу газа ни подписать долгосрочные контракты на поставку углеводородов по ценам ниже чем на хабах. Зато имеем постоянное повышение цены на энергоносители. Без всякой политики - вот кому то нужны такие бездари?
Джон
 
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