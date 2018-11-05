Польська нафтогазова компанія PGNiG уклала 24-річний контракт на поставку скрапленого газу з американською Cheniere Marketing International.
Дивися повний текст Польща і США підписали другий контракт щодо СПГ.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 12:53
Польща і США підписали другий контракт щодо СПГ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Польща і США підписали другий контракт щодо СПГ.
Додано: Чет 08 лис, 2018 12:54
Вполне логично, новый долгосрочный контракт заключен ДО разрыва контракта с газпромом., никто не бегает и не покупает дорогущий газ на хабах. Вот скажите - а почему поляки поняли это еще ДО разрыва с газпромом а наши керманычи 4 год подряд понять не могут? И они за свою тупость и глупость получают премии, а мы поборы?
Режим керманычей за 4-ре года не смог ни увеличить добычу газа ни подписать долгосрочные контракты на поставку углеводородов по ценам ниже чем на хабах. Зато имеем постоянное повышение цены на энергоносители. Без всякой политики - вот кому то нужны такие бездари?
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