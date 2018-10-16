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Іранські банки відключили
від платіжної системи SWIFT

Іранські банки відключили від платіжної системи SWIFT
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:58

Іранські банки відключили від платіжної системи SWIFT

Пропонуємо до обговорення:
Банки Ірану втратили можливість здійснювати міжнародні операції за допомогою платіжної системи SWIFT.

Дивися повний текст Іранські банки відключили від платіжної системи SWIFT.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 13:58

вот и приплыли..
trololo
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Сколько потребляет Ваша цацка? А налоги увозят на Нибиру?
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:08

  trololo написав:вот и приплыли..

куда они "приплыли"? им уже отключали Свифт в период 2012-16 г/г и шо - с голоду сдохли?
sequence
 
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