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Іранські банки відключили від платіжної системи SWIFT
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Додано: Чет 08 лис, 2018 13:58
Пропонуємо до обговорення:
Банки Ірану втратили можливість здійснювати міжнародні операції за допомогою платіжної системи SWIFT.
Дивися повний текст Іранські банки відключили від платіжної системи SWIFT
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R2
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Додано: Чет 08 лис, 2018 13:58
вот и приплыли..
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trololo
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:54
Сколько потребляет Ваша цацка? А налоги увозят на Нибиру?
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hodkonem36
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Додано: Чет 08 лис, 2018 15:08
trololo написав:
вот и приплыли..
куда они "приплыли"? им уже отключали Свифт в период 2012-16 г/г и шо - с голоду сдохли?
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sequence
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 07:23
не ту країну відключили..
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slavik83ck
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Додано: Чет 15 лис, 2018 19:38
Swift - звичайна (акціонерна чи яка там) компанія
боїться санкцій від уряду США
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5kopiyok
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