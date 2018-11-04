Аутсайдером є Луганська область.
Дивися повний текст 5 областей України провалили дорожні ремонти цього року (інфографіка).
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:07
5 областей України провалили дорожні ремонти цього року...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 5 областей України провалили дорожні ремонти цього року (інфографіка).
Додано: Чет 08 лис, 2018 14:07
А потім електорат бідкається, що влада погана бо дороги не ремонтує... влада то погана, але не Президент з Каб.Мін'ом, а місцева влада (мери міст та областей).
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