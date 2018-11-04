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5 областей України провалили
дорожні ремонти цього року...

5 областей України провалили дорожні ремонти цього року...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:07

5 областей України провалили дорожні ремонти цього року...

Пропонуємо до обговорення:
Аутсайдером є Луганська область.

Дивися повний текст 5 областей України провалили дорожні ремонти цього року (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:07

А потім електорат бідкається, що влада погана бо дороги не ремонтує... влада то погана, але не Президент з Каб.Мін'ом, а місцева влада (мери міст та областей).
v_golub
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