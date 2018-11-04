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5 областей України провалили
дорожні ремонти цього року...

5 областей України провалили дорожні ремонти цього року...
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:07

5 областей України провалили дорожні ремонти цього року...

Пропонуємо до обговорення:
Аутсайдером є Луганська область.

Дивися повний текст 5 областей України провалили дорожні ремонти цього року (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 14:07

А потім електорат бідкається, що влада погана бо дороги не ремонтує... влада то погана, але не Президент з Каб.Мін'ом, а місцева влада (мери міст та областей).
v_golub
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:01

v_golub, а что области у нас это отдельные государства над которыми центральная власть не властна?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:49

  RomanTik написав:v_golub, а что области у нас это отдельные государства над которыми центральная власть не властна?

В области выбраные депутаты распоряжаются местными бюджетами, и да, над ними не властна "центральная власть". Над ними власна прокуратура, суды и т.д. Но они не нарушают закон, и они на выборных должностях. Их сменить могут те, кто их выбрал - избиратели. Походу, избирателей устраивает, что их деньги лежат на депозитах, и не направляются на ремонты.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:51

V_golub, Вы перепутали самоуправляемые федеративные округа России или штаты в США и Украинскую структуру управления.
У нас президент или премьер должен наказать меров за невыполнение поставленных задач.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:24

RomanTik Центральная власть-то властна. Только постоянный контроль выполнения ее распоряжений на местах не входит в ее функции. Ее дело - дать распоряжение и финансы на выполнение. И через определенный период времени проконтролировать исполнение. Отчет об исполнении по областям мы и видим. И, возможно, на основании этого отчета уже будут какие-то кадровые подвижки. Хотя у нас в стране могут просто пальчиком погрозить и на том все закончится.
BlackFedor
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:41

Re: 5 областей України провалили дорожні ремонти цього року.

  BlackFedor написав:И, возможно, на основании этого отчета уже будут какие-то кадровые подвижки. Хотя у нас в стране могут просто пальчиком погрозить и на том все закончится.

ключевое слово "возможно" ))).
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:27

Re: 5 областей України провалили дорожні ремонти цього року.

  priem_metalla86 написав:У нас президент или премьер должен наказать меров за невыполнение поставленных задач.

Мерів вибирає громада, а не призначає виконавча чи президентська влада. Їх можна тільки посадити по карному кодексу, як пересічних, і не більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:49

lapay, но инициировать-то расследование они могут? а там пускай компетентные органы разбираются - кто и на сколько виноват, а потом суд. А по другому как? вот как рядовой избиратель может проконтролировать все или не все средства были потрачены туда куда надо? кто ему даст такие сведения? избиратель максимум что может - это проголосовать на след выборах за других людей.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 21:02

Re: 5 областей України провалили дорожні ремонти цього року.

  RomanTik написав:lapay, но инициировать-то расследование они могут? а там пускай компетентные органы разбираются - кто и на сколько виноват, а потом суд. А по другому как? вот как рядовой избиратель может проконтролировать все или не все средства были потрачены туда куда надо? кто ему даст такие сведения? избиратель максимум что может - это проголосовать на след выборах за других людей.

Випадки посадки мерів були, але мало. Не проведення тендерів на будівництво доріг, чи блокування результатів програвшими учасниками, не є карним злочином. Відповідальність політична, через вибори.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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