Аутсайдером є Луганська область.
Дивися повний текст 5 областей України провалили дорожні ремонти цього року (інфографіка).
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Додано: Чет 08 лис, 2018 14:07
5 областей України провалили дорожні ремонти цього року...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 5 областей України провалили дорожні ремонти цього року (інфографіка).
Додано: Чет 08 лис, 2018 14:07
А потім електорат бідкається, що влада погана бо дороги не ремонтує... влада то погана, але не Президент з Каб.Мін'ом, а місцева влада (мери міст та областей).
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:01
v_golub, а что области у нас это отдельные государства над которыми центральная власть не властна?
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:49
В области выбраные депутаты распоряжаются местными бюджетами, и да, над ними не властна "центральная власть". Над ними власна прокуратура, суды и т.д. Но они не нарушают закон, и они на выборных должностях. Их сменить могут те, кто их выбрал - избиратели. Походу, избирателей устраивает, что их деньги лежат на депозитах, и не направляются на ремонты.
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:51
V_golub, Вы перепутали самоуправляемые федеративные округа России или штаты в США и Украинскую структуру управления.
У нас президент или премьер должен наказать меров за невыполнение поставленных задач.
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:24
RomanTik Центральная власть-то властна. Только постоянный контроль выполнения ее распоряжений на местах не входит в ее функции. Ее дело - дать распоряжение и финансы на выполнение. И через определенный период времени проконтролировать исполнение. Отчет об исполнении по областям мы и видим. И, возможно, на основании этого отчета уже будут какие-то кадровые подвижки. Хотя у нас в стране могут просто пальчиком погрозить и на том все закончится.
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:41
Re: 5 областей України провалили дорожні ремонти цього року.
ключевое слово "возможно" ))).
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Додано: Чет 08 лис, 2018 19:27
Re: 5 областей України провалили дорожні ремонти цього року.
Мерів вибирає громада, а не призначає виконавча чи президентська влада. Їх можна тільки посадити по карному кодексу, як пересічних, і не більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 08 лис, 2018 20:49
lapay, но инициировать-то расследование они могут? а там пускай компетентные органы разбираются - кто и на сколько виноват, а потом суд. А по другому как? вот как рядовой избиратель может проконтролировать все или не все средства были потрачены туда куда надо? кто ему даст такие сведения? избиратель максимум что может - это проголосовать на след выборах за других людей.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Чет 08 лис, 2018 21:02
Re: 5 областей України провалили дорожні ремонти цього року.
Випадки посадки мерів були, але мало. Не проведення тендерів на будівництво доріг, чи блокування результатів програвшими учасниками, не є карним злочином. Відповідальність політична, через вибори.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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