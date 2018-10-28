Парламент встановив базові ставки для розмитнення, а також коефіцієнт віку машин.
Дивися повний текст Рада схвалила нові правила розмитнення \"єврономерів\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лис, 2018 15:28
Рада схвалила нові правила розмитнення "єврономерів"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада схвалила нові правила розмитнення \"єврономерів\".
Додано: Чет 08 лис, 2018 15:29
С налогами у нас путаница постоянная
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:16
..ну цикаво, цикаво...что теперь будет с теми, кому и на этот Закон будет нас..ть!?!.. а таких будет как минимум %% 40..50 от общего числа "б***"... :)
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:29
Закон принимался для ввоза дорогих авто. 10 летний 4л бензин -акциз снижается с 20000 евро до 4000 евро без учета 50% скидки...Так что не для евроблях закон...
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:46
Re: Рада схвалила нові правила розмитнення
формула рассчета акциза : обьем*ставка*возраст Таким образом 2000 бензиновых кубов 6 лет обойдутся в 2*50*6=600 + 10% пошлины + НДС ?
Это временные правила для уже ввезенных евроблях , или ставки 50, 75 до 3 тыс. кубов будут действовать для всех ввозимых автомобилей на постоянной основе уже без требований Евро 5 и без ограничений на дату выпуска с 2010 года ?
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:56
Пока так неясно написали, что понятно лишь одно: пока ничего не меняется с евробляхами
Зараз переглядають цей форум: cannabis_ua, Ой+ і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|