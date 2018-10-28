RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада схвалила нові правила
розмитнення "єврономерів"

Рада схвалила нові правила розмитнення "єврономерів"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:28

Рада схвалила нові правила розмитнення "єврономерів"

Пропонуємо до обговорення:
Парламент встановив базові ставки для розмитнення, а також коефіцієнт віку машин.

Дивися повний текст Рада схвалила нові правила розмитнення \"єврономерів\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85503
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:29

С налогами у нас путаница постоянная
https://censor.net.ua/blogs/3095760/podatkoviyi_labrint
arturkamd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17
З нами з: 08.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:16

..ну цикаво, цикаво...что теперь будет с теми, кому и на этот Закон будет нас..ть!?!.. а таких будет как минимум %% 40..50 от общего числа "б***"... :)
maestro71
 
Повідомлень: 1915
З нами з: 09.09.11
Подякував: 152 раз.
Подякували: 457 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:29

  maestro71 написав:..ну цикаво, цикаво...что теперь будет с теми, кому и на этот Закон будет нас..ть!?!.. а таких будет как минимум %% 40..50 от общего числа "б***"... :)

Закон принимался для ввоза дорогих авто. 10 летний 4л бензин -акциз снижается с 20000 евро до 4000 евро без учета 50% скидки...Так что не для евроблях закон...
laa1999
 
Повідомлень: 2858
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:46

Re: Рада схвалила нові правила розмитнення

формула рассчета акциза : обьем*ставка*возраст Таким образом 2000 бензиновых кубов 6 лет обойдутся в 2*50*6=600 + 10% пошлины + НДС ?

Это временные правила для уже ввезенных евроблях , или ставки 50, 75 до 3 тыс. кубов будут действовать для всех ввозимых автомобилей на постоянной основе уже без требований Евро 5 и без ограничений на дату выпуска с 2010 года ?
Surfer
 
Повідомлень: 1469
З нами з: 14.11.13
Подякував: 75 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:56

Пока так неясно написали, что понятно лишь одно: пока ничего не меняется с евробляхами
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:02

  priem_metalla86 написав:Пока так неясно написали, что понятно лишь одно: пока ничего не меняется с евробляхами

Зато ,например для нового ЛендКрузера - акцих для 4 л снижен с 10221 евро до 400 евро...Евробляхи мать их...
laa1999
 
Повідомлень: 2858
З нами з: 10.06.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 546 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cannabis_ua, Google Adsense [Bot], laa1999, Ой+, sal і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Проблему єврономерів не вирішити через преференції їх...
R2 » Чет 08 лис, 2018 09:06
0 35
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 09:06
R2
Експерт назвав дві біди "єврономерів" в Україні
R2 » Пон 05 лис, 2018 10:31
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 10:31
zloy_ukr
Рада Європи назвала найуспішнішу реформу в Україні 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 28 жов, 2018 13:31
31 1765
Переглянути останнє повідомлення
Сер 31 жов, 2018 01:15
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.