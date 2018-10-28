Парламент встановив базові ставки для розмитнення, а також коефіцієнт віку машин.
Дивися повний текст Рада схвалила нові правила розмитнення \"єврономерів\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лис, 2018 15:28
Рада схвалила нові правила розмитнення "єврономерів"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада схвалила нові правила розмитнення \"єврономерів\".
Додано: Чет 08 лис, 2018 15:29
С налогами у нас путаница постоянная
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:16
..ну цикаво, цикаво...что теперь будет с теми, кому и на этот Закон будет нас..ть!?!.. а таких будет как минимум %% 40..50 от общего числа "б***"... :)
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:29
Закон принимался для ввоза дорогих авто. 10 летний 4л бензин -акциз снижается с 20000 евро до 4000 евро без учета 50% скидки...Так что не для евроблях закон...
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:46
Re: Рада схвалила нові правила розмитнення
формула рассчета акциза : обьем*ставка*возраст Таким образом 2000 бензиновых кубов 6 лет обойдутся в 2*50*6=600 + 10% пошлины + НДС ?
Это временные правила для уже ввезенных евроблях , или ставки 50, 75 до 3 тыс. кубов будут действовать для всех ввозимых автомобилей на постоянной основе уже без требований Евро 5 и без ограничений на дату выпуска с 2010 года ?
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:56
Пока так неясно написали, что понятно лишь одно: пока ничего не меняется с евробляхами
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:02
Зато ,например для нового ЛендКрузера - акцих для 4 л снижен с 10221 долларов до 400 евро.На что накручивается потом НДС, то есть выиграш для ЛандКрузера -12 тыс.баксов нового...Евробляхи мать их...Голосовали за закон - БПП, НФ, ОБ,а группа Видродження почти единогласно,против только РАДИКАЛЬНАЯ ПАРТИЯ - то есть Ляшко только против льгот для олигархов...
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:25
Re: Рада схвалила нові правила розмитнення
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:46
yuri1978
Снизится во первых с 8836 и все же до 400(там ставка 100 евро свыше 3000), но это в евро, а потом на акциз начисляется НДС, то есть на 12000 долларов...И потом -ВР не может увеличить пошлину, так как это противоречит вступлению в ВТО и евроинтеграции. То есть Президент из за этого наложит вето....ВР отменит повышение пошлины, Президент все подпишет, и бараны будут рады, что их стригут...
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:53
На днях на одном из телеканалов, который хотят закрыть, главный "еврономерист" "скаржился" что ему дорого растаможить его Рендж Ровер с движком 4.4. А на вопрос: если нет денег на растаможку-может купить что-то попроще ответил, что не хочет.
|