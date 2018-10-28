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Рада схвалила нові правила
розмитнення "єврономерів"

Рада схвалила нові правила розмитнення "єврономерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:03

  laa1999 написав:yuri1978
Снизится во первых с 8836 и все же до 400(там ставка 100 евро свыше 3000), но это в евро, а потом на акциз начисляется НДС, то есть на 12000 долларов...И потом -ВР не может увеличить пошлину, так как это противоречит вступлению в ВТО и евроинтеграции. То есть Президент из за этого наложит вето....ВР отменит повышение пошлины, Президент все подпишет, и бараны будут рады, что их стригут...
ты о главном не говоришь - покупатель крузака профинансирует бюджет минимум на 20к не украинских денег.
б*** хотят растаможку за 300 эвро максимум.
почувствуй разницу.
yuri1978
 
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