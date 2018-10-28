ты о главном не говоришь - покупатель крузака профинансирует бюджет минимум на 20к не украинских денег.laa1999 написав:yuri1978
Снизится во первых с 8836 и все же до 400(там ставка 100 евро свыше 3000), но это в евро, а потом на акциз начисляется НДС, то есть на 12000 долларов...И потом -ВР не может увеличить пошлину, так как это противоречит вступлению в ВТО и евроинтеграции. То есть Президент из за этого наложит вето....ВР отменит повышение пошлины, Президент все подпишет, и бараны будут рады, что их стригут...
б*** хотят растаможку за 300 эвро максимум.
почувствуй разницу.