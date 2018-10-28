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Рада схвалила нові правила розмитнення "єврономерів"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:59
4e4ensxe написав:
это нововведение будет для всех авто или только для тех что уже находятся на таможенной территории Украины
очевидно, что это будет касаться автомобилей, ввезенных в режиме "импорт".
пользователи (ну какие с них владельцы?) автомобилей в режиме "временный ввоз" и "транзит" будут оплачивать штрафы до тех пор, пока не разорятся. благо нардепы родили кодекс о банкротстве...
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yuri1978
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:18
yuri1978 написав:
очевидно, что это будет касаться автомобилей, ввезенных в режиме "импорт".
значит маленькая но все же победа
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4e4ensxe
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 12:53
4e4ensxe написав:
значит маленькая но все же победа
насколько я понимаю, акциз на автомобили евро-5 подешевеет, но поднимется ввозная пошлина. так что те, кто хотел ввезти адекватные б/у авто и растаможить их по предыдущему "льготному" закону (истекает 31.12.18), даже немного потеряют.
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yuri1978
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:05
yuri1978 написав: 4e4ensxe написав:
значит маленькая но все же победа
насколько я понимаю, акциз на автомобили евро-5 подешевеет, но поднимется ввозная пошлина. так что те, кто хотел ввезти адекватные б/у авто и растаможить их по предыдущему "льготному" закону (истекает 31.12.18), даже немного потеряют.
как раз нет
выигрыш существенным
ввозная пошлина не изменна остается для авто не из ЕС - 10% от инвойса
а вот акциз для 5 летней машины 2 литра был 550 евро
а будет 500
но фича вот в чем
раньше акциз не зависил от возраста авто если авто евро -5
а теперь прямая зависимость .
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4e4ensxe
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:30
4e4ensxe написав: yuri1978 написав: 4e4ensxe написав:
значит маленькая но все же победа
насколько я понимаю, акциз на автомобили евро-5 подешевеет, но поднимется ввозная пошлина. так что те, кто хотел ввезти адекватные б/у авто и растаможить их по предыдущему "льготному" закону (истекает 31.12.18), даже немного потеряют.
как раз нет
выигрыш существенным
ввозная пошлина не изменна остается для авто не из ЕС - 10% от инвойса
а вот акциз для 5 летней машины 2 литра был 550 евро
а будет 500
но фича вот в чем
раньше акциз не зависил от возраста авто если авто евро -5
а теперь прямая зависимость .
Вопрос на вопросе...У нас сейчас разрешена регистрация только от евро-5 до 01.01.20 -потом только евро-6. Согласно - евроассоциации. Какой ввоз авто не евро-5, мы отказываемся от евроассоциации? По ней же -для авто с ЕС -идет снижение пошлины от 10%. Сейчас 7%, какие 10% опять?
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laa1999
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:48
laa1999 написав:
Вопрос на вопросе...У нас сейчас разрешена регистрация только от евро-5 до 01.01.20 -потом только евро-6. Согласно - евроассоциации. Какой ввоз авто не евро-5, мы отказываемся от евроассоциации? По ней же -для авто с ЕС -идет снижение пошлины от 10%. Сейчас 7%, какие 10% опять?
ввозная пошлина не изменна остается для авто не из ЕС - 10% от инвойса
с европой все более мене ясно .
можно везти авто из США или Грузии
вопросов много
пока не ясно главное - подпишет ли гарант это
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4e4ensxe
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 14:57
4e4ensxe написав:
Вопрос на вопросе...У нас сейчас разрешена регистрация только от евро-5 до 01.01.20 -потом только евро-6. Согласно - евроассоциации. Какой ввоз авто не евро-5, мы отказываемся от евроассоциации? По ней же -для авто с ЕС -идет снижение пошлины от 10%. Сейчас 7%, какие 10% опять?
По факту - ЄС абсолютно пофіг які авто ми собі ввеземо - нема в угоді по Асоціацію обмежень євро 5 і євро 6, це обмеження для нових машин які ввозяться/виробляються в євросоюзі. Он хлопці Запорожця в Польщу імпортували ще й на облік поставили. Це все лоббісти "українського автовиробника" придумали. І щось мені підказує що з ціною на газ та сама фігня - угоду з МВФ нам не показують
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Taras Rudko
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