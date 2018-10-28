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Рада схвалила нові правила
розмитнення "єврономерів"

Рада схвалила нові правила розмитнення "єврономерів"
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  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 15:55

Re: Рада схвалила нові правила розмитнення

  laa1999 написав:Что значит можно ввести авто с Грузии? В США -технормы круче .чем в ЕС, правда оттуда везем только битки. У нас обязательства по евроинтеграции, что можем регистрировать в стране только авто евро-5 и то до 01.01.2020.


первое: пруф на то что можем регистрировать в стране только авто евро-5 и то до 01.01.2020

второе: технормативы на авто в сша ниже чем в европе .
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:13

Re: Рада схвалила нові правила розмитнення

Слідуючим кроком повинне бути обов'язкове ТО цих корчів.
злий клоун
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:16

  злий клоун написав:Слідуючим кроком повинне бути обов'язкове ТО цих корчів.


как они их зачистят . они же не владельцы )))))
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:27

  4e4ensxe написав:
  laa1999 написав:Для идиотов сказку про запорожец показали. В ЕС запрещена регистрация авто ниже евро-6. Причем, ты в ЕС не то, что запорожец - не зарегистрируешь, ты нового Китайца попробуй. Там еще технормы по евро-6 -действуют. То есть недостаточно,чтобы авто выпущено было до 01.01.15.

брехня
Импорт в страны евро союза возможна абсолютно любого автомобиля .

например очень популярны американские минивены/сувы выпущенные в начале нулевых они надеженее и вместительнее европейских аналогов .
в Германии даже на этом бизнес построили
правда страховка за такие тачки может быть космосом)))

НЕВОЗМОЖНО зарегистрировать авто в ЕС, не по норме евро-6. И страховка здесь не причем. Уже ввезенные -можно перепродать, а новый не ввезешь, точнее не зарегистрируешь. Можно теоретически ввести и переоборудовать под евро-6, но это -не просто стоит денег за переоборудование, но еще проходить будешь и стандартизацию, плюс пошлины,акцизы и НДС, сомневаюсь ,что кто-то ввозит так минивены. В США -круче экологические стандарты,а значит и технические, чем Евро-6. Кроме выбросов в современных техрегламентах проблем нет. В Японии и Кореи они ниже...Кстати - это основная причина, что из США авто завозят из Грузии,а не Польши и Прибалтики, из-за норм евро-6.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:40

  4e4ensxe написав:
  laa1999 написав:Что значит можно ввести авто с Грузии? В США -технормы круче .чем в ЕС, правда оттуда везем только битки. У нас обязательства по евроинтеграции, что можем регистрировать в стране только авто евро-5 и то до 01.01.2020.


первое: пруф на то что можем регистрировать в стране только авто евро-5 и то до 01.01.2020

второе: технормативы на авто в сша ниже чем в европе .

https://economics.unian.net/transport/1 ... 0-god.html
я не хочу на бред отвечать
laa1999
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:44

  laa1999 написав:
  4e4ensxe написав:
  laa1999 написав:Что значит можно ввести авто с Грузии? В США -технормы круче .чем в ЕС, правда оттуда везем только битки. У нас обязательства по евроинтеграции, что можем регистрировать в стране только авто евро-5 и то до 01.01.2020.


первое: пруф на то что можем регистрировать в стране только авто евро-5 и то до 01.01.2020

второе: технормативы на авто в сша ниже чем в европе .

https://economics.unian.net/transport/1 ... 0-god.html
я не хочу на бред отвечать


где это в тексте соглашения об евроинтеграции

а наши сми могут что хочешь написать
4e4ensxe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:54

Re: Рада схвалила нові правила розмитнення

  laa1999 написав:НЕВОЗМОЖНО зарегистрировать авто в ЕС, не по норме евро-6. И страховка здесь не причем. Уже ввезенные -можно перепродать, а новый не ввезешь, точнее не зарегистрируешь. Можно теоретически ввести и переоборудовать под евро-6, но это -не просто стоит денег за переоборудование, но еще проходить будешь и стандартизацию, плюс пошлины,акцизы и НДС, сомневаюсь ,что кто-то ввозит так минивены. В США -круче экологические стандарты,а значит и технические, чем Евро-6. Кроме выбросов в современных техрегламентах проблем нет. В Японии и Кореи они ниже...Кстати - это основная причина, что из США авто завозят из Грузии,а не Польши и Прибалтики, из-за норм евро-6.


в сабже разберись
нельзя регистрировать новые машины ниже евро 6
а б/у можно
то есть если ты приехал/приплыл на авто например выпушенном в 2006 году и она твоя собственность то ты можешь спокойно поставить ее на евро номера .

Экологические стандарты в США выше но вот к тех стандартам это не имеет отношения

если ты не понимаешь разницу между европейкой/американкой/японкой/арабкой то о чем можно говорить?

особенно

[quote/]Кстати - это основная причина, что из США авто завозят из Грузии,а не Польши и Прибалтики, из-за норм евро-6.[/quote]

не знал что в штаты с грузии везут
Востаннє редагувалось 4e4ensxe в П'ят 09 лис, 2018 16:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:56

laa1999
И еще

Евро - 6 это экологический стандарт действующий только в ЕвроЗоне

и к штатам он никакого отношения не имеет
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:00

Re: Рада схвалила нові правила розмитнення

  laa1999 написав:НЕВОЗМОЖНО зарегистрировать авто в ЕС, не по норме евро-6.


почитай

https://www.topgear.com.ph/news/industr ... 0-20170723
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