Рада схвалила нові правила розмитнення "єврономерів"
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laa1999 написав:Что значит можно ввести авто с Грузии? В США -технормы круче .чем в ЕС, правда оттуда везем только битки. У нас обязательства по евроинтеграции, что можем регистрировать в стране только авто евро-5 и то до 01.01.2020.
первое: пруф на то что можем регистрировать в стране только авто евро-5 и то до 01.01.2020
второе: технормативы на авто в сша ниже чем в европе .
laa1999 написав:Для идиотов сказку про запорожец показали. В ЕС запрещена регистрация авто ниже евро-6. Причем, ты в ЕС не то, что запорожец - не зарегистрируешь, ты нового Китайца попробуй. Там еще технормы по евро-6 -действуют. То есть недостаточно,чтобы авто выпущено было до 01.01.15.
брехня Импорт в страны евро союза возможна абсолютно любого автомобиля .
например очень популярны американские минивены/сувы выпущенные в начале нулевых они надеженее и вместительнее европейских аналогов . в Германии даже на этом бизнес построили правда страховка за такие тачки может быть космосом)))
НЕВОЗМОЖНО зарегистрировать авто в ЕС, не по норме евро-6. И страховка здесь не причем. Уже ввезенные -можно перепродать, а новый не ввезешь, точнее не зарегистрируешь. Можно теоретически ввести и переоборудовать под евро-6, но это -не просто стоит денег за переоборудование, но еще проходить будешь и стандартизацию, плюс пошлины,акцизы и НДС, сомневаюсь ,что кто-то ввозит так минивены. В США -круче экологические стандарты,а значит и технические, чем Евро-6. Кроме выбросов в современных техрегламентах проблем нет. В Японии и Кореи они ниже...Кстати - это основная причина, что из США авто завозят из Грузии,а не Польши и Прибалтики, из-за норм евро-6.
laa1999 написав:Что значит можно ввести авто с Грузии? В США -технормы круче .чем в ЕС, правда оттуда везем только битки. У нас обязательства по евроинтеграции, что можем регистрировать в стране только авто евро-5 и то до 01.01.2020.
первое: пруф на то что можем регистрировать в стране только авто евро-5 и то до 01.01.2020
второе: технормативы на авто в сша ниже чем в европе .
laa1999 написав:Что значит можно ввести авто с Грузии? В США -технормы круче .чем в ЕС, правда оттуда везем только битки. У нас обязательства по евроинтеграции, что можем регистрировать в стране только авто евро-5 и то до 01.01.2020.
первое: пруф на то что можем регистрировать в стране только авто евро-5 и то до 01.01.2020
второе: технормативы на авто в сша ниже чем в европе .
laa1999 написав:НЕВОЗМОЖНО зарегистрировать авто в ЕС, не по норме евро-6. И страховка здесь не причем. Уже ввезенные -можно перепродать, а новый не ввезешь, точнее не зарегистрируешь. Можно теоретически ввести и переоборудовать под евро-6, но это -не просто стоит денег за переоборудование, но еще проходить будешь и стандартизацию, плюс пошлины,акцизы и НДС, сомневаюсь ,что кто-то ввозит так минивены. В США -круче экологические стандарты,а значит и технические, чем Евро-6. Кроме выбросов в современных техрегламентах проблем нет. В Японии и Кореи они ниже...Кстати - это основная причина, что из США авто завозят из Грузии,а не Польши и Прибалтики, из-за норм евро-6.
в сабже разберись нельзя регистрировать новые машины ниже евро 6 а б/у можно то есть если ты приехал/приплыл на авто например выпушенном в 2006 году и она твоя собственность то ты можешь спокойно поставить ее на евро номера .
Экологические стандарты в США выше но вот к тех стандартам это не имеет отношения
если ты не понимаешь разницу между европейкой/американкой/японкой/арабкой то о чем можно говорить?
особенно
[quote/]Кстати - это основная причина, что из США авто завозят из Грузии,а не Польши и Прибалтики, из-за норм евро-6.[/quote]
не знал что в штаты с грузии везут
Востаннє редагувалось 4e4ensxe в П'ят 09 лис, 2018 16:58, всього редагувалось 1 раз.