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Норвезькі компанії вкладуть у відновлювану енергетику в...
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Додано: Чет 08 лис, 2018 15:47
Пропонуємо до обговорення:
З 2015 року в розвиток відновлюваної енергетики в Україні було інвестовано один мільярд доларів, а тільки за останні 2 місяці стало відомо про плани норвезьких компаній вкласти понад 700 мільйон доларів.
Дивися повний текст Норвезькі компанії вкладуть у відновлювану енергетику в Україні понад 700 млн дол. - ЗМІ
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Додано: Чет 08 лис, 2018 15:47
Интересно, баланс в пользу экономики Украины?
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PV
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Додано: Чет 08 лис, 2018 15:55
PV написав:
Интересно, баланс в пользу экономики Украины?
Это капитальные инвестиции на много десятилетий, соотвественно, конечно в пользу.
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locustsucol
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:22
4 млн норвежцев вкладывают в Украину 700 млн. А 40 млн украинцев сколько вложили в Норвегию?
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De Bil
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:27
PV написав:
Интересно, баланс в пользу экономики Украины?
Конечно, в пользу. Будем у норвежцев в три цены (по "зеленому" тарифу) электроэнергию откупать.
Вжарим томосом по автокефалии
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summacut
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:50
De Bil написав:
4 млн норвежцев вкладывают в Украину 700 млн. А 40 млн украинцев сколько вложили в Норвегию?
Я думаю, можешь на своем сайте выложить эту тему, чтобы на нее поговорить. Какое это имеет отношение к данной статье ?
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locustsucol
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