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Норвезькі компанії вкладуть у
відновлювану енергетику в...

Норвезькі компанії вкладуть у відновлювану енергетику в...
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:47

Норвезькі компанії вкладуть у відновлювану енергетику в...

Пропонуємо до обговорення:
З 2015 року в розвиток відновлюваної енергетики в Україні було інвестовано один мільярд доларів, а тільки за останні 2 місяці стало відомо про плани норвезьких компаній вкласти понад 700 мільйон доларів.

Дивися повний текст Норвезькі компанії вкладуть у відновлювану енергетику в Україні понад 700 млн дол. - ЗМІ.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:47

Интересно, баланс в пользу экономики Украины?
PV
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 15:55

  PV написав:Интересно, баланс в пользу экономики Украины?

Это капитальные инвестиции на много десятилетий, соотвественно, конечно в пользу.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:22

4 млн норвежцев вкладывают в Украину 700 млн. А 40 млн украинцев сколько вложили в Норвегию?
De Bil
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:27

  PV написав:Интересно, баланс в пользу экономики Украины?


Конечно, в пользу. Будем у норвежцев в три цены (по "зеленому" тарифу) электроэнергию откупать.
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summacut
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:50

  De Bil написав:4 млн норвежцев вкладывают в Украину 700 млн. А 40 млн украинцев сколько вложили в Норвегию?

Я думаю, можешь на своем сайте выложить эту тему, чтобы на нее поговорить. Какое это имеет отношение к данной статье ?
locustsucol
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