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Норвезькі компанії вкладуть у відновлювану енергетику в...
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Додано: Чет 08 лис, 2018 15:47
Пропонуємо до обговорення:
З 2015 року в розвиток відновлюваної енергетики в Україні було інвестовано один мільярд доларів, а тільки за останні 2 місяці стало відомо про плани норвезьких компаній вкласти понад 700 мільйон доларів.
Дивися повний текст Норвезькі компанії вкладуть у відновлювану енергетику в Україні понад 700 млн дол. - ЗМІ
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R2
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Додано: Чет 08 лис, 2018 15:47
Интересно, баланс в пользу экономики Украины?
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PV
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Додано: Чет 08 лис, 2018 15:55
PV написав:
Интересно, баланс в пользу экономики Украины?
Это капитальные инвестиции на много десятилетий, соотвественно, конечно в пользу.
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locustsucol
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:22
4 млн норвежцев вкладывают в Украину 700 млн. А 40 млн украинцев сколько вложили в Норвегию?
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De Bil
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:27
PV написав:
Интересно, баланс в пользу экономики Украины?
Конечно, в пользу. Будем у норвежцев в три цены (по "зеленому" тарифу) электроэнергию откупать.
Вжарим томосом по автокефалии
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summacut
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:50
De Bil написав:
4 млн норвежцев вкладывают в Украину 700 млн. А 40 млн украинцев сколько вложили в Норвегию?
Я думаю, можешь на своем сайте выложить эту тему, чтобы на нее поговорить. Какое это имеет отношение к данной статье ?
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locustsucol
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Додано: Чет 08 лис, 2018 18:37
summacut написав:
Конечно, в пользу. Будем у норвежцев в три цены (по "зеленому" тарифу) электроэнергию откупать.
Украина самая нищая страна в Европе, но зато у нас самая дорогая в Европе "Зеленая энергетика". Пенсы с пенсией в 50 уе прямо в восторге от этого. Грабежный "Зеленый тариф" действуют до 2030-го года, то есть покупать у них будем по 5+ грн /кВт. Вот радости то дурачкам..развитие говорят.. чего развитие? Я бы им без дотаций ЛИЧНО каждому включил бы этот тариф вот пусть и радуются..
И главное - а что потом? Ведь максимум через 20 лет а может и быстрее эту СЭС выкинуть на помойку придется..Вот ГЭС работает 100 лет по проекту, если с дамбой все окей еще может лет 50 работать, АЭС от 50+ лет и после профилактики еще лет 25++ А СЭС? 20 лет и помойка. Те кто принял идеи про развтие этого сектора хоть какие то мозги имеют? Ведь если сделать на энергию СЭС ставку то каждые 20 лет надо ВСЕ электростанции перестраивать... бррр страна непуганых идиотов..
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Джон
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Додано: Чет 08 лис, 2018 19:05
Джон написав:
Ведь если сделать на энергию СЭС ставку то каждые 20 лет надо ВСЕ электростанции перестраивать... бррр страна непуганых идиотов..
Ты главное всему миру это расскажи, потому что "зеленую энергетику" не развивают разве что страны третьего мира.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Sommer
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Додано: Чет 08 лис, 2018 19:19
Джон написав:
И главное - а что потом? Ведь максимум через 20 лет а может и быстрее эту СЭС выкинуть на помойку придется..Вот ГЭС работает 100 лет по проекту, если с дамбой все окей еще может лет 50 работать, АЭС от 50+ лет и после профилактики еще лет 25++ А СЭС? 20 лет и помойка
Ріпак кожен рік треба сіяти, і нічого, сіють, бо вигідно. Через 20 років замінять на дешевші, в кілька разів, і будуть далі виробляти енергію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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lapay
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Додано: Чет 08 лис, 2018 19:36
locustsucol написав: De Bil написав:
4 млн норвежцев вкладывают в Украину 700 млн. А 40 млн украинцев сколько вложили в Норвегию?
Я думаю, можешь на своем сайте выложить эту тему, чтобы на нее поговорить. Какое это имеет отношение к данной статье ?
Вам обидно за украинцев? Мне тоже...
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De Bil
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