Норвезькі компанії вкладуть у відновлювану енергетику в...

Додано: Чет 08 лис, 2018 18:37

summacut написав: Конечно, в пользу. Будем у норвежцев в три цены (по "зеленому" тарифу) электроэнергию откупать. Конечно, в пользу. Будем у норвежцев в три цены (по "зеленому" тарифу) электроэнергию откупать.

Украина самая нищая страна в Европе, но зато у нас самая дорогая в Европе "Зеленая энергетика". Пенсы с пенсией в 50 уе прямо в восторге от этого. Грабежный "Зеленый тариф" действуют до 2030-го года, то есть покупать у них будем по 5+ грн /кВт. Вот радости то дурачкам..развитие говорят.. чего развитие? Я бы им без дотаций ЛИЧНО каждому включил бы этот тариф вот пусть и радуются..И главное - а что потом? Ведь максимум через 20 лет а может и быстрее эту СЭС выкинуть на помойку придется..Вот ГЭС работает 100 лет по проекту, если с дамбой все окей еще может лет 50 работать, АЭС от 50+ лет и после профилактики еще лет 25++ А СЭС? 20 лет и помойка. Те кто принял идеи про развтие этого сектора хоть какие то мозги имеют? Ведь если сделать на энергию СЭС ставку то каждые 20 лет надо ВСЕ электростанции перестраивать... бррр страна непуганых идиотов..