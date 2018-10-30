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Норвезькі компанії вкладуть у
відновлювану енергетику в...

Норвезькі компанії вкладуть у відновлювану енергетику в...
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  #<12
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:34

Re: Норвезькі компанії вкладуть у відновлювану енергетику в.

  Sommer написав:Ты главное всему миру это расскажи, потому что "зеленую энергетику" не развивают разве что страны третьего мира.
На брудершафт с Вами не пил, и невоспитанным бы*длом называть вас как то не хочется так что попрошу все же не ТЫКАТЬ мне.
А покажите страны с таким тарифом на "зеленую энергетику" ? Вот простой пример в Германии ветряки получают 8-10 евроцентов за 1 кВт*ч, в зависимости от времени ввода в эксплуатацию. В Украине ВЭС, введенные до 2015 года, имеют тариф 11,3 евроцента за кВт*ч, после – 10,2 евроцента.
У нас где доходы населения не то что ниже а просто несоизмеримы с немецкими "зеленый тариф" ДОРОЖЕ чем в Германии. Вы развитие с идиотизмом не путайте.. это разные вещи.
Вот неплохая статья на эту тему..https://biz.censor.net.ua/resonance/3053343/reportaj_iz_germanii_novyyi_poryadok_i_dekarbonizatsiya_vseyi_strany
Джон
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 11:58

Раніше, за часів ригів хлюєвих, "зелені тарифи" були способом відмити бабло (і то сес ставили десь у криму, а не біля "сонячного" львова, як зараз). А що зараз і досі це божевілля триває, ба "зелені тарифи" стали ще "зеленішими", то можна мабуть пояснити хіба корумпованістю (анти)українських чинуш якоюсь "всесвітньою масонською мафією" (дивися, "кому вигідно"). Заможня жирманія, яка може дозволити собі гратися у "зелену енергетику" й потурати роздмуханій параної "електорату" ("дякуємо" комуністичній гебні за вдало влаштований чорнобильський "експеримент"), і то "прикрутила краник" - коли паніка трохи вщухла, кількість "панельок" на гострих ерманських дахах нагло припинила зростання. "наші" ж "ідіоти" (-запроданці? - певне!) мабуть чекають точки часу T, коли доведеться, як "талановитим" іспанцям, судитися із інвесторами в "зеленого змія", через неспроможність виконати узаконені зобов'язання.
Справді, я не розумію, "мій хлопський егоїстичний розум" відмовляється збагнути, чому я повинен платити 6-разові гроші "бідним" норвежцям, канадійцям, корейцям (кого вже тільки не згадували вже серед щасливих інвесторів у щедре українське божевілля; за "зелені станції", які років через 20-30 перетворяться на мотлох).
verano_porteno
 
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