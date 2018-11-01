8 листопада на українські колії вийде перший локомотив General Electric. Він здійснить пробігові випробування в реальних умовах української залізниці.
Дивися повний текст Перший локомотив General Electric вийде на українські колії 8 листопада - УЗ.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 16:23
Перший локомотив General Electric вийде на українські...
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Дивися повний текст Перший локомотив General Electric вийде на українські колії 8 листопада - УЗ.
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