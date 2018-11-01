RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Перший локомотив General
Electric вийде на українські...

Перший локомотив General Electric вийде на українські...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:23

Перший локомотив General Electric вийде на українські...

Пропонуємо до обговорення:
8 листопада на українські колії вийде перший локомотив General Electric. Він здійснить пробігові випробування в реальних умовах української залізниці.

Дивися повний текст Перший локомотив General Electric вийде на українські колії 8 листопада - УЗ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85503
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:23

Вышел

avax
 
Повідомлень: 1189
З нами з: 16.09.09
Подякував: 15 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: laa1999 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ЗМІ дізналися, коли Apple випустить перший iPhone з...
R2 » Чет 08 лис, 2018 09:30
0 20
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 09:30
R2
General Motors представив свої електровелосипеди
R2 » Пон 05 лис, 2018 22:48
1 47
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 22:48
Radon
Випущено перший в світі планшет, що згинається
R2 » Чет 01 лис, 2018 10:23
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 лис, 2018 10:23
papazina

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13821)
08.11.2018 17:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.