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Плюс 6 мільярдів до бюджету: з
сигарет і посилок зберуть...

Плюс 6 мільярдів до бюджету: з сигарет і посилок зберуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:24

Плюс 6 мільярдів до бюджету: з сигарет і посилок зберуть...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №9260 з поправками до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби та низки інших акцизів, а також про зниження порогу безподаткових пересилок для фізичних осіб.

Дивися повний текст Плюс 6 мільярдів до бюджету: з сигарет і посилок зберуть більше податків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:24

Возможно что факт не совпадет с планом
о этом в блоке акцизная политика https://censor.net.ua/blogs/3095760/podatkoviyi_labrint
arturkamd
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