Плюс 6 мільярдів до бюджету: з сигарет і посилок зберуть...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №9260 з поправками до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби та низки інших акцизів, а також про зниження порогу безподаткових пересилок для фізичних осіб.