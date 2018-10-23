Плюс 6 мільярдів до бюджету: з сигарет і посилок зберуть...
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:24
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №9260 з поправками до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби та низки інших акцизів, а також про зниження порогу безподаткових пересилок для фізичних осіб.
Дивися повний текст
Плюс 6 мільярдів до бюджету: з сигарет і посилок зберуть більше податків
.
R2
Робот новин
Повідомлень: 85510
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
Профіль
Додано: Чет 08 лис, 2018 16:24
Возможно что факт не совпадет с планом
о этом в блоке акцизная политика
https://censor.net.ua/blogs/3095760/podatkoviyi_labrint
arturkamd
Повідомлень: 18
З нами з: 08.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:18
Единственно доступный путь наполнения бюджета для нынешних "специалистов" это тотальное повышение.А зачем напрягать мозги,которые скорее всего отсутствуют.
sena_2008atp
Повідомлень: 1449
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 325 раз.
Профіль
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:57
Фуле, реформаторы...
ser_maksimov
Повідомлень: 24
З нами з: 03.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
Додано: Чет 08 лис, 2018 20:19
sena_2008atp написав:
Единственно доступный путь наполнения бюджета для нынешних "специалистов" это тотальное повышение.А зачем напрягать мозги,которые скорее всего отсутствуют.
Мозги то там есть... только работают они исключительно "на карман" своего хозяина, а не для пользы всей страны.
Вот прямо на днях стало известно как п.п. заработал себе всего за пару дней копеечку...
"Кошелек, костяк и мясо". Как работает схема по скупке гособлигаций, на которых Порошенко заработал за две недели почти 35 млн https://strana.ua/articles/analysis/169 ... edeli.html
И такой "относительно честный способ" заработка используется далеко не впервые, а регулярно.
Вот то же самое в 2016 году:
Президент Петр Порошенко в 2015 году получил 48,68 млн грн инвестиционной прибыли при погашении облигаций внутреннего государственного займа. https://zn.ua/ECONOMICS/poroshenko-zara ... 8772_.html
EKO
Повідомлень: 5593
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2765 раз.
Подякували: 1550 раз.
Профіль
2
1
Додано: Чет 08 лис, 2018 22:36
Если после уплаты коммуналки и покупки жратвы у пересичных остаются лишние деньги на сигареты и подарки с Али, значит реформы ещё не дали нужного результата и налоги надо поднять.
warlamp
Повідомлень: 718
З нами з: 13.03.15
Подякував: 124 раз.
Подякували: 132 раз.
Профіль
Додано: Чет 08 лис, 2018 23:08
warlamp написав:
Если после уплаты коммуналки и покупки жратвы у пересичных остаются лишние деньги на сигареты и подарки с Али, значит реформы ещё не дали нужного результата и налоги надо поднять.
деньги остались у максимум 10% населения, а вот пенсионеров роющихся в мусорных баках за последние 5 лет стало значительно больше...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Cler
Повідомлень: 2551
З нами з: 15.07.14
Подякував: 171 раз.
Подякували: 680 раз.
Профіль
Додано: Чет 08 лис, 2018 23:18
Cler, таких в моем городе пока нет (тьфу-тьфу-тьфу), но вот пенсионеров покупающих на запись (в долг) по одной сосиске ценой 55 грн/кг - видел. Как их можно вообще есть - не представляю.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
Повідомлень: 2127
З нами з: 06.01.16
Подякував: 4972 раз.
Подякували: 457 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
5
143
27
1900
10
586