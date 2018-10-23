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Плюс 6 мільярдів до бюджету: з
сигарет і посилок зберуть...

Плюс 6 мільярдів до бюджету: з сигарет і посилок зберуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:24

Плюс 6 мільярдів до бюджету: з сигарет і посилок зберуть...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №9260 з поправками до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби та низки інших акцизів, а також про зниження порогу безподаткових пересилок для фізичних осіб.

Дивися повний текст Плюс 6 мільярдів до бюджету: з сигарет і посилок зберуть більше податків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 16:24

Возможно что факт не совпадет с планом
о этом в блоке акцизная политика https://censor.net.ua/blogs/3095760/podatkoviyi_labrint
arturkamd
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:18

Единственно доступный путь наполнения бюджета для нынешних "специалистов" это тотальное повышение.А зачем напрягать мозги,которые скорее всего отсутствуют.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 17:57

Фуле, реформаторы...
ser_maksimov
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 20:19

  sena_2008atp написав:Единственно доступный путь наполнения бюджета для нынешних "специалистов" это тотальное повышение.А зачем напрягать мозги,которые скорее всего отсутствуют.


Мозги то там есть... только работают они исключительно "на карман" своего хозяина, а не для пользы всей страны.

Вот прямо на днях стало известно как п.п. заработал себе всего за пару дней копеечку...
"Кошелек, костяк и мясо". Как работает схема по скупке гособлигаций, на которых Порошенко заработал за две недели почти 35 млн
https://strana.ua/articles/analysis/169 ... edeli.html


И такой "относительно честный способ" заработка используется далеко не впервые, а регулярно.
Вот то же самое в 2016 году:
Президент Петр Порошенко в 2015 году получил 48,68 млн грн инвестиционной прибыли при погашении облигаций внутреннего государственного займа.
https://zn.ua/ECONOMICS/poroshenko-zara ... 8772_.html
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 22:36

Если после уплаты коммуналки и покупки жратвы у пересичных остаются лишние деньги на сигареты и подарки с Али, значит реформы ещё не дали нужного результата и налоги надо поднять.
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:08

  warlamp написав:Если после уплаты коммуналки и покупки жратвы у пересичных остаются лишние деньги на сигареты и подарки с Али, значит реформы ещё не дали нужного результата и налоги надо поднять.

деньги остались у максимум 10% населения, а вот пенсионеров роющихся в мусорных баках за последние 5 лет стало значительно больше...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:18

Cler, таких в моем городе пока нет (тьфу-тьфу-тьфу), но вот пенсионеров покупающих на запись (в долг) по одной сосиске ценой 55 грн/кг - видел. Как их можно вообще есть - не представляю.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 23:18

  Cler написав:
  warlamp написав:Если после уплаты коммуналки и покупки жратвы у пересичных остаются лишние деньги на сигареты и подарки с Али, значит реформы ещё не дали нужного результата и налоги надо поднять.

деньги остались у максимум 10% населения, а вот пенсионеров роющихся в мусорных баках за последние 5 лет стало значительно больше...


Если роются, значит там что-то есть и для этой страны ещё не всё потеряно. :mrgreen:
warlamp
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