Плюс 6 мільярдів до бюджету: з сигарет і посилок зберуть...
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Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроект №9260 з поправками до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби та низки інших акцизів, а також про зниження порогу безподаткових пересилок для фізичних осіб.
И такой "относительно честный способ" заработка используется далеко не впервые, а регулярно. Вот то же самое в 2016 году: Президент Петр Порошенко в 2015 году получил 48,68 млн грн инвестиционной прибыли при погашении облигаций внутреннего государственного займа. https://zn.ua/ECONOMICS/poroshenko-zara ... 8772_.html
RomanTik написав:Cler, таких в моем городе пока нет (тьфу-тьфу-тьфу), но вот пенсионеров покупающих на запись (в долг) по одной сосиске ценой 55 грн/кг - видел. Как их можно вообще есть - не представляю.
а вот в столице Украины этим никого уже не удивишь...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...