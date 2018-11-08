В Україні запрацював електронний спосіб ідентифікації особи з допомогою смартфона, іншими словами "мобільний паспорт".
Дивися повний текст В Україні офіційно запустили Mobile ID.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 17:59
В Україні офіційно запустили Mobile ID
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні офіційно запустили Mobile ID.
Додано: Чет 08 лис, 2018 17:59
Это всё прикольно, но по-моему можно бесплатно получить ЭЦП в Привате и подписывать ею всё подряд (непонятно только зачем - электронную док-цию у физлиц почти никто не принимает). Заказать можно 3 справки, а потом лично сходить за ними (не думаю, что иначе) и за эту недоуслугу (к-ая может быть однажды понадобится) заплатить 250 грн и потом всё время по 15 грн/мес.
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:37
и какие расходы несет оператор чтобы брать за эту услугу ежемесячную абонплату?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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