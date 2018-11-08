RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні оголосили в розшук
12 тис. боржників з аліментів

В Україні оголосили в розшук 12 тис. боржників з аліментів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:01

В Україні оголосили в розшук 12 тис. боржників з аліментів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з початку року за ухилення від виплати аліментів у розшук оголосили 12 тис. осіб.

Дивися повний текст В Україні оголосили в розшук 12 тис. боржників з аліментів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85505
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:01

Штрафы? То есть это, по сути, налогообложение долга? Такое еще есть где-то в мире? И я так понимаю, эти деньги пойдут не детям?
urw56546958
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11
З нами з: 07.11.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Джон і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні офіційно запустили Mobile ID
R2 » Чет 08 лис, 2018 17:59
2 24
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 18:37
RomanTik
В Україні може подорожчати електроенергія 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 07 лис, 2018 14:29
32 2004
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 18:25
Джон
Інфляція в Україні в 2019 році сповільниться до 7,5% 1, 2
R2 » Чет 08 лис, 2018 12:42
10 156
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 18:05
Cler

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63671)
08.11.2018 18:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.