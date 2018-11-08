В Україні з початку року за ухилення від виплати аліментів у розшук оголосили 12 тис. осіб.
Дивися повний текст В Україні оголосили в розшук 12 тис. боржників з аліментів.
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Додано: Чет 08 лис, 2018 18:01
В Україні оголосили в розшук 12 тис. боржників з аліментів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні оголосили в розшук 12 тис. боржників з аліментів.
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:01
Штрафы? То есть это, по сути, налогообложение долга? Такое еще есть где-то в мире? И я так понимаю, эти деньги пойдут не детям?
Додано: Чет 08 лис, 2018 18:58
Re: В Україні оголосили в розшук 12 тис. боржників з алімент
А штраф за превышение это по сути налогообложение скорости?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:00
Sommer, тут речь не о железяках, а о детях. То есть детям платить нет денег, надо еще и штраф к долгу добавить? Как деньги появятся, я там понимаю, сперва начнут взыскивать штраф, а только потом детям? При этом детям никогда ничего не достанется, так как у накопивших долг ничего нету, а если они заработают какую-то копейку, то она пойдет на штраф. Забота такая забота.
Додано: Чет 08 лис, 2018 19:07
Вот это я понимаю эталонная зрада!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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