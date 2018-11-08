RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні оголосили в розшук
12 тис. боржників з аліментів

В Україні оголосили в розшук 12 тис. боржників з аліментів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:01

В Україні оголосили в розшук 12 тис. боржників з аліментів

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з початку року за ухилення від виплати аліментів у розшук оголосили 12 тис. осіб.

Дивися повний текст В Україні оголосили в розшук 12 тис. боржників з аліментів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85508
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:01

Штрафы? То есть это, по сути, налогообложение долга? Такое еще есть где-то в мире? И я так понимаю, эти деньги пойдут не детям?
urw56546958
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 07.11.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 18:58

Re: В Україні оголосили в розшук 12 тис. боржників з алімент

  urw56546958 написав:Штрафы? То есть это, по сути, налогообложение долга?


А штраф за превышение это по сути налогообложение скорости?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3148
З нами з: 07.04.17
Подякував: 268 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:00

Sommer, тут речь не о железяках, а о детях. То есть детям платить нет денег, надо еще и штраф к долгу добавить? Как деньги появятся, я там понимаю, сперва начнут взыскивать штраф, а только потом детям? При этом детям никогда ничего не достанется, так как у накопивших долг ничего нету, а если они заработают какую-то копейку, то она пойдет на штраф. Забота такая забота.
urw56546958
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12
З нами з: 07.11.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:07

  urw56546958 написав:Sommer, тут речь не о железяках, а о детях. То есть детям платить нет денег, надо еще и штраф к долгу добавить? Как деньги появятся, я там понимаю, сперва начнут взыскивать штраф, а только потом детям? При этом детям никогда ничего не достанется, так как у накопивших долг ничего нету, а если они заработают какую-то копейку, то она пойдет на штраф.


Вот это я понимаю эталонная зрада!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3148
З нами з: 07.04.17
Подякував: 268 раз.
Подякували: 459 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 лис, 2018 19:20

А за сдачу Крыма сколько в розыск?
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1501
З нами з: 02.03.15
Подякував: 263 раз.
Подякували: 347 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Exabot [Bot], lapay, Ratatui і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні планують зобов’язати будувати різнорівневі...
R2 » Чет 08 лис, 2018 20:06
1 17
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 20:06
0mage0
В Україні офіційно запустили Mobile ID
R2 » Чет 08 лис, 2018 17:59
2 56
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 18:37
RomanTik
В Україні може подорожчати електроенергія 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 07 лис, 2018 14:29
32 2037
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 18:25
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (13857)
08.11.2018 20:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.